Patriciello "tallona" Vannacci: l'europarlamentare molisano verso le 70mila preferenze

TERMOLI. Molta curiosità in Molise per il dato elettorale del suo candidato più competitivo alle elezioni europee, parliamo di Aldo Patriciello, in lizza con la Lega nella circoscrizione Sud.

L'europarlamentare uscente, quando mancano all'appello ancora alcune decine di sezioni, sulle 14.992 complessive distribuite in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, ha sfiorato le 70mila preferenze, inseguendo a meno di 3mila voti di distanza Roberto Vannacci, eletto anche in altre circoscrizioni. Occorrerà vedere quali e quanti seggi scatteranno alla Lega e dove opterà Vannacci, per sapere l'esito della sfida elettorale di Patriciello.