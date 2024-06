«Questo risultato vuol dire che la politica non s'improvvisa, darò il meglio di me per la mia città»

Le prime parole del neo sindaco Nico Balice

TERMOLI. «Dedico questa mia vittoria a tutto il centrodestra, alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina e a tutti i termolesi. Tutti noi vogliamo che Termoli sia non solo una città di mare ma turistica. Spero che la mia famiglia sia orgoglioso di me come io lo sono di loro. Darò il meglio di me per la mia città e sarò il sindaco di tutti. Questo risultato vuol dire che la politica non s'improvvisa. Domani mattina sarò in comune perché ho l'urbanistica che mi reclama». Sono queste le prime parole del neo sindaco Nico Balice, che fuori dalla sede elettorale viene abbracciato e applaudito dai tanti presenti. Insieme a lui la famiglia e il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.





«I cittadini di Termoli hanno scelto la continuità. Hanno visto nel nostro programma un programma coerente che ci ha portato alla vittoria» ha dichiarato Roberti.

Galleria fotografica