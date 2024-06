Annalisa Lisci è la nuova sindaca delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Annalisa Lisci, 54 anni, risto-pescatrice, è la nuova sindaca delle Isole Tremiti. È ormai ufficiale lo spoglio delle schede che ha sancito la vittoria sull’altro candidato, Roberto Calabrese. È la prima volta di una donna alla guida del Comune isolano, al termine di una campagna elettorale molto accesa e che, alla fine, ha sancito la sua vittoria.

In passato, la neo sindaca ha ricoperto altri incarichi amministrativi. È stata infatti consigliere e assessore comunale nella giunta dell’allora sindaco Antonio Fentini. Ora la fascia tricolore al termine di una tribolata corsa al municipio del Comune più a nord della Puglia. Oltre al primo cittadino, il consiglio comunale sarà così composto: Gabriele Fentini, Giuseppe Santoro, Salvatore Greco, Antonio Ferreri, Sabrina Greco, Franco Sardella e Simone Brasiello per la maggioranza; Roberto Calabrese, Pasquale Iasci e Umberto Santoro per la minoranza. A breve la nomina della giunta municipale.