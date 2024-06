Da Corso Umberto al municipio: la marcia trionfale di Balice verso la fascia tricolore

L'arrivo in comune del neo sindaco Nico Balice

TERMOLI. Un emozionato Nico Balice è arrivato in municipio sotto gli applausi scroscianti della gente. Da Corso Umberto al municipio, seguito da una numerosa folla di sostenitori.

Con lui il presidente Francesco Roberti che lo ha "aiutato" ad indossare la fascia tricolore da sindaco.

«Sento una grandissima responsabilità ma non vedevo l'ora. Spero che gli avversari capiscano che il confronto politico porta alla crescita, e fa bene a Termoli. Non fanno bene gli attacchi personali. Spero lo comprendano, spero di sviluppare idee insieme e punti d'incontro. Il vice sindaco Ferrazzano non ha bisogno di pensieri, perché è e sarà una presenza costante per il territorio»

