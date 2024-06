Spoglio concluso: Balice vince con 68,75% dei voti, alla maggioranza 19 seggi

TERMOLI. Maggioranza bulgara a fine spoglio, quello che si porta il centrodestra in Consiglio comunale, con l'elezione di Nico Balice sindaco.

I dati definitivi, che vedono il centrodestra centrare la vittoria al primo turno col 68,75% dei voti (12.144), e le liste raggiungere il 69,84% a poche schede dal 70%, attribuiscono 19 consiglieri alla compagine delle sei liste, con Fdi a farla da padrone con 6 eletti, seguono 4 per Forza Italia, 3 per Diritti e Libertà e 2 a testa per Lega, Termoli Insieme e Popolari per l'Italia.

Entrano in Consiglio all'opposizione Manuela Vigilante più un consigliere del Pd, Joe Mileti con un consigliere di Voglia di Termoli e Marcella Stumpo.