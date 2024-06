The day after: e Nico Balice si sveglia da sindaco

TERMOLI. Poco tempo per riposare, dopo un pomeriggio di attesa fiduciosa, una serata di gioia e una notte di festeggiamenti, il neo sindaco di Termoli, Nico Balice, stamani era già nella sua sede elettorale di Corso Umberto, da cui ieri affiancato dal governatore Francesco Roberti e dal vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano, ha "marciato" trionfalmente verso il municipio. Ora si attende solo la proclamazione, per fargli indossare ufficialmente la fascia tricolore. Stamani, Michele Trombetta ne ha raccolto le impressioni del day after, primo risveglio da… primo cittadino.

«Sono emozionato e onorato. Onorato di questo risultato. Termoli mi ha dato sempre tanto e non vedo l'ora di restituire tutto quello che mi ha dato. Mi aspettavo un bel risultato perché ho percepito da subito l'affetto delle persone. Ho sentito la spontaneità nei loro commenti, ma così sarebbe stato inaspettato per chiunque. È un punto di partenza, Roberti ci ha lasciato una grossa eredità, la strada è in discesa e tutti insieme dobbiamo portare Termoli verso il futuro».