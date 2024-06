Forza Italia giovani: entusiasti della vittoria di Balice

Day after

Day after mar 11 giugno 2024

TERMOLI. “Dopo una lunga e bellissima campagna elettorale, prendiamo atto dei risultati che vedono vincitore, come sindaco di Termoli, il caro amico Nico Balice con una percentuale da record. È frutto del suo modo di porsi con i cittadini, della sua capacità di lavorare e di non sottrarsi ai doveri da amministratore locale, dimostrando costante vicinanza al popolo per qualsiasi tipo di difficoltà”.

Lo ha dichiarato il Portavoce regionale di Forza Italia Giovani Molise, Nicola Di Toro, che aggiunge: “Auguri di buon lavoro in modo particolare anche al neo sindaco di Sant’Agapito, Liberato Matticoli, coordinatore regionale del nostro movimento. Un’altra dimostrazione di un personaggio innamorato della sua terra e della sua gente, costantemente impegnato per aiutare il prossimo”.