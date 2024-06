Fdi: «Il nostro è stato un risultato straordinario»

TERMOLI. Un duplice passaggio elettorale trionfale per Fratelli d'Italia, che alle europee ha sfiorato il 29% in città e ha imposto Giorgia Meloni come candidata più votata in tutta la provincia di Campobasso, per poi diventare primo partito a Termoli, eleggendo sei consiglieri comunali, avvicinando il 19%.

Il Circolo termolese di Fratelli d'Italia, per voce del coordinatore cittadino Maurizio Pangia, esprime grande soddisfazione per la straordinaria vittoria della coalizione di centrodestra e per l'elezione di Nico Balice a sindaco della nostra città.

«Auguriamo a Nico buon lavoro, nella certezza che saprà mettere in campo un'azione amministrativa efficace e foriera di sviluppo e benessere, in grado di valorizzare le potenzialità della città. Fratelli d'Italia, dopo il grande risultato conseguito alle elezioni europee, ha riportato anche alle comunali una straordinaria affermazione sfiorando i 3.200 voti di lista con una percentuale vicina al 19%.

Anche a Termoli si conferma primo partito, contribuendo in maniera determinante alla vittoria della coalizione di centrodestra. In attesa della proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti ai quali auguriamo buon lavoro (al momento veniamo accreditati di 6 seggi in Consiglio comunale), ringraziamo tutti quanti hanno contribuito a questo straordinario risultato, a partire dai nostri candidati, dirigenti e tesserati. Infine un immenso grazie a tutti gli elettori che continuano a gratificarci con la loro fiducia».