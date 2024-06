In attesa della proclamazione del Consiglio, la minoranza spera di strappare il sesto seggio

TERMOLI. “Ballano” alcune centinaia di voti nel computo generale sull’esito delle elezioni amministrative a Termoli e se questa differenza emersa ieri alle 13.30, in sede di proclamazione del nuovo sindaco di Termoli, Nico Balice, non ha mutato nulla sulla vittoria al primo turno del centrodestra, qualcosa potrebbe cambiare, invece, nell’assegnazione dei seggi.

Per questo, dopo l’opera di controllo di verbali e tabelle di scrutinio effettuate dalla commissione elettorale circoscrizionale presieduta dal presidente del Tribunale Michele Russo, liste e partiti si sono rimessi in movimento, per cercare di capire cosa possa ancora accadere.

Numeri alla mano, dal 68,75% che il portale Eligendo del Ministero dell’Interno (su dati prefettizi) accreditava a Balice, si è passati al 65,01%, con un calo di quasi 4 punti.

Chiaro che la percentuale ascritta al sindaco non è direttamente correlabile a quella delle liste, ma nemmeno possiamo affermare con certezza assoluta che l’assestamento non vada a incidere sul riparto dei 24 posti in Consiglio comunale, sull’impronta distribuiti in 19 alla maggioranza e 5 soli all’opposizione.

A rischio potrebbe esserci l’ultimo quoziente utile, quello di Fratelli d’Italia, ma sono solo congetture e indiscrezioni, raccolte da chi è interessato, perché una variazione dei voti di lista rimetterebbe in corsa il primo degli esclusi, ossia Andrea Montesanto, con Costruire Democrazia.

Non resta che attendere la proclamazione degli eletti in Consiglio, ma se tutto così dovesse rimanere, facile che ci sia qualche ricorso (e immaginiamo anche se invece cambierà la mappa dell'assise civica).