Verso le amministrative 2025, nasce la lista Guglionesi bene comune, comunista e inclusiva

GUGLIONESI. Chiusa la tornata elettorale 2024, a Guglionesi, con l'amministrazione commissariata, si pensa al 2025, quando si competerà per restituire sindaco, Giunta e Consiglio alla cittadinanza.

Primo a uscire allo scoperto è il movimento Guglionesi Bene Comune, che trae origine dall'esperienza locale Termoli Bene Comune, seguita in prima persona da Pasquale Sisto, a cui affiancare anche la tradizione della sinistra radicale.

«La fine dell’amministrazione comunale di Guglionesi a soli 9 mesi dalle ultime elezioni, non è solo colpa delle lotte intestine all’interno delle destre Guglionesane ma soprattutto del sistema elettorale più volte modificato a partire dal 1993 con l’elezione del sindaco a suffragio universale che in prativa costringe aggregazioni elettoralistici non legati da ideali politici e sociali ma da legami familiari e affaristiche solo per vincere le elezioni. Fino al 1993 nei comuni sopra i 5.000 abitanti, com'era Guglionesi, si votava con il proporzionale puro e senza le percentuali di sbarramento. Si votava per la Democrazia Cristiana, per il Partito Comunista Italiano, per il Partito Socialista Italiano, Per i Movimento Sociale Italiano e ogni lista aveva la possibilità di entrare nel Consiglio Comunale anche con percentuali non altissime (per esempio elezioni comunali del 29/05/1988) foto numero 1.

Prima del 1993 ogni persona ci metteva la faccia e i cittadini sapevano se votavano un comunista, un democristiano, un socialista, uno di destra se non fascista. Il sindaco poi veniva eletto dal Consiglio Comunale e non ci para che i Sindaci fino al 1993 erano più deboli anzi dall’ esperienze di Guglionesi e anche di Termoli da quando si vota con il sistema maggioritario con l’elezione diretta del sindaco a Guglionesi e anche a Termoli sono arrivati più volte i Commissari Prefettizi a seguito delle dimissioni del Sindaco e la democrazia è precipitata in fondo a un fosso. Noi diciamo che mai più liste senza un riferimento politico certo, dovrebbero essere presenti nelle elezioni amministrative. Come dicevamo prima a Guglionesi il 14 maggio 2023 i cittadini nella scheda elettorale hanno trovato 2 candidati sindaci legati alle rispettive liste, Antonio Tomei con Guglionesi nel cuore e Gianfranco Del Peschio con Guglionesi Insieme. Ufficialmente una era di centrodestra con Tomei e l'altra di centrosinistra con Del Peschio.

Se una si poteva dire di centrodestra l’altra non si poteva dire assolutamente di centrosinistra, in quanto il candidato sindaco era certamente di provenienza Msi, An, FdI e il risultato dell’astensionismo è stato evidente per il rifiuto da parte di molti compagni di votare la lista del Pd con un candidato sindaco di destra. Anche nel centrodestra, comunque, aveva aderito qualche famiglia di sinistra al solo scopo di vincere le elezioni (per delle vendette fratricide che non ci appartengono) con delle aggregazioni innaturali. Ma abbiamo visto la brutta fine che hanno fatto solo a 9 mesi di distanza dalle votazioni di maggio 2023.

Del resto la stessa cosa è successo il 10 giugno 2018 con ben 5 candidati sindaci e con conseguenza cambio di casacche con notevoli difficolta a portare a termine la Legislazione. Dobbiamo tornare a delle liste elettorali con riferimenti politici certi di destra, di sinistra, di centro e per cui lanciamo, per quando si tornerà alle urne, la lista: Guglionesi bene comune-comunista solidale e inclusiva con simbolo la falce e il martello e la stella con la spiga di grano e il gallo, simbolo del lavoro e della prosperità, e con il gallo per ricordare una lista che ha vinto nel 1952 le votazioni comunali a Guglionesi con il simbolo del gallo contro una fortissima Democrazia Cristiana con la nomina a Sindaco di Antonio Zarlenga detto "u sinich di paloss".

A Guglionesi nel 1952 i compagni cantavano in dialetto anche “Iamm, iamm iam a vuta che u gall è da risulta e u sinich di paloss a si massun i romb l’oss e stann arraiat assa ca ci volevn comanda”.

Invitiamo le cittadine/i, compagne/i, progressiste/i a lavorare insieme per arrivare per quando si tornerà alle urne a Guglionesi per una vera lista di sinistra.