Mileti: «Abbiamo tutti la responsabilità di amministrare per il bene di Termoli»

Intervista a Joe Mileti dopo le amministrative di Termoli

TERMOLI. Abbiamo incontrato nel suo studio di avvocato, il candidato di Voglia di Termoli, Joe Mileti che, ad inizio campagna elettorale era stato indicato come competitor del candidato del centrodestra, l’avvocato Nico Balice. Pensavamo di trovarlo amareggiato o anche arrabbiato per l’esito davvero devastante che c’è stato tra i risultati del centrodestra e quelli della parte avversa, invece il Mileti che abbiamo incontrato è stato un Mileti sereno, consapevole di aver subito, assieme agli altri competitor, una sconfitta in termini davvero impensabili.

Ma abbiamo trovato anche un Joe Mileti che non vede l’ora di salire le scale del municipio e buttarsi a capofitto nel ruolo politico di oppositore al governo cittadino, con una prerogativa che non sarà quella di un oppositore a distruggere a prescindere, ma uno che se vede dall’altra ci sono proposte che viaggeranno in favore di Termoli e dei termolesi sarà pronto a discuterne e se il caso anche ad approvarle, perché per Termoli non è più tempo di personalismi o egoistici egocentrismi.

Termoli ha bisogno di amministratori che remano tutti dalla stessa parte.

Di priorità ce ne sono molte da affrontare e se riuscissimo a farle insieme, senza ostruzionismi stucchevoli che frenano solo la crescita, saremmo tutti in grado di far crescere ulteriormente la nostra città.