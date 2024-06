«Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Molise, ora vinciamo il ballottaggio»

TERMOLI. Giunge a conclusione delle operazioni elettorali in Molise la nota di commento della delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia, composta dal senatore Costanzo Della Porta e dall'onorevole Elisabetta Lancellotta.

«Le elezioni europee hanno confermato Fratelli d'Italia primo partito in Regione, con oltre 34mila consensi pari al 26,76%. Successo ampiamente confermato nelle Città capoluogo di Campobasso e Isernia. Dati estremamente rilevanti e straordinari, che testimoniano l'enorme apprezzamento dei molisani sull'operato del Governo Meloni e, più in generale, anche sulle attività che il Parlamento e il governo regionale stanno portando avanti per i molisani.

Quella di votare Giorgia e Fratelli d'Italia è stata una chiara scelta di indirizzo, ulteriormente confermata anche nel voto per le amministrative di Termoli e Campobasso.

Desideriamo sottolineare la vittoria del neo-sindaco di Termoli, Nico Balice, e del centrodestra della città adriatica. Un successo schiacciante che conferma l’ottimo lavoro dell’amministrazione uscente e l’apprezzamento dei cittadini nei confronti del centrodestra nazionale e regionale. Brillante il riscontro del partito di Fratelli d’Italia, che guida la coalizione di centrodestra nella città adriatica.

Anche a Campobasso il dato elettorale restituisce la nostra coalizione in avanti rispetto agli altri competitor, con una composizione del consiglio comunale già a maggioranza centrodestra. Ad Aldo De Benedittis è andato quasi un voto su due. Fratelli d’Italia ha registrato, ancora una volta, numeri importanti e, complessivamente, le liste del centrodestra sono arrivate quasi al 53% dei consensi. Dunque, più di un campobassano su due ha scelto con convinzione la nostra coalizione.

Siamo convinti che i campobassani, domenica 23 e lunedì 24 giugno, si recheranno alle urne per continuare a sostenere Aldo De Benedittis sindaco e per dare, finalmente, a Campobasso un nuovo slancio, in tal caso decisamente rafforzato dalla filiera istituzionale che vede un centrodestra unito già a livello di Governo nazionale e regionale. Riusciremo così ad assicurare a Campobasso il giusto posto che merita, dopo un’amministrazione, quella uscente, che poco o nulla ha fatto per la città e per i Campobassani.

Nella tornata elettorale sono, inoltre, stati eletti o confermati diversi sindaci dei Comuni molisani e rinnovati i rispettivi Consigli Comunali.

Ci preme augurare a tutti i neo-eletti e riconfermati sindaci e consiglieri comunali i complimenti più sinceri, in attesa di iniziare la nuova consiliatura.

I primi cittadini, gli assessori e i consiglieri comunali sono coloro che, quotidianamente, vivendo le rispettive comunità, toccano con mano tutto quanto ci sia da fare per i rispettivi paesi.

Un lavoro per il quale si è mossi dall’amore per la propria comunità e territorio. A tutti loro va il nostro in bocca al lupo, per il lavoro da cui sono attesi e ai quali rinnoviamo la nostra disponibilità all’ascolto e al confronto».