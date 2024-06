Il sindaco Di Matteo non perde tempo, già pronta la Giunta a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis è già operativa per affrontare il secondo lustro. Ieri decreto di nomina della Giunta da parte del sindaco. Tiziana D’Adderio è stata blindata nel ruolo di vice sindaco, a lei deleghe in Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio. In esecutivo anche Nicola Macro (Politiche Sociali), Mara Montanaro (Cultura, Politiche Giovanili e della famiglia) e l’ex presidente del Consiglio comunale Antonio Zio, ora assessore all’Urbanistica, Affari Legali e Personale. Dai post social delle persone che hanno condiviso candidature, oppure garantito sostegno. Per Antonio Iannacci, consigliere di maggioranza: «A distanza di qualche giorno, credo sia giunto il momento di ringraziare tutti i cittadini di San Martino in Pensilis che hanno creduto nelle mie capacità e che hanno riposto la loro fiducia in me, sostenendomi con il loro voto.

Ogni sorriso, ogni stretta di mano e ogni parola di incoraggiamento mi hanno dato la forza di credere in questo risultato. Ora è arrivato il tempo di lavorare insieme a tutti voi per costruire una realtà migliore per la nostra comunità. Ogni vostra voce sarà ascoltata, e il nostro impegno condiviso sarà la chiave per realizzare grandi progetti e rendere il nostro paese un modello da seguire. Inoltre, voglio ringraziare il Sindaco Giovanni Di Matteo e la lista San Martino Libera per l’opportunità che mi hanno concesso. Siamo un gruppo unito e determinato. Sono sicuro che questo senso di unità che ci contraddistingue costituirà le fondamenta per una collaborazione efficace e duratura! Grazie ancora a tutti voi per aver reso possibile questo momento. Insieme, possiamo realizzare grandi cose e fare la differenza per la nostra comunità».