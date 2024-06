Fuori dal Consiglio per soli 3 voti, Montesanto: «Il mio percorso politico non si fermerà»

TERMOLI. Non lo fermeranno i 3 voti che gli sono mancati, alla fine della fiera, per entrare in Consiglio comunale. Il candidato sindaco di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, offre attraverso i social la sua riflessione politica: «In questi giorni intensi... ho avuto il tempo di riflettere sul mio percorso e sul cammino che abbiamo intrapreso insieme.

Il vostro sostegno è stato la mia fonte di ispirazione quotidiana.

Il nostro impegno per la difesa del nostro territorio e dei nostri diritti è più che una causa; è una missione e non sarà di certo un appuntamento elettorale o un posto da consigliere comunale perso per "3" voti a fermarmi.

I numerosi messaggi di incoraggiamento che ho ricevuto da voi che mi avete votato, e da coloro che, pur volendo, non hanno potuto esprimere il loro voto perché residenti in altre città molisane, rafforzano la mia convinzione che la nostra lotta deve continuare.

E continuerà! Soprattutto per rispetto a tutte le persone che mi hanno votato e che mi seguono.

La resilienza è nel mio Dna. non mi arrendo così facilmente. Con rinnovato entusiasmo e determinazione, vi invito a rimanere al mio fianco. Insieme, continueremo a crescere e faremo la differenza. Un abbraccio».