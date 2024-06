Cento anni fa nasceva Girolamo La Penna

TERMOLI. Il 15 giugno 1924 nasceva uno dei protagonisti assoluti della scena politica molisana e termolese: Girolamo La Penna. A ricordarlo in un contributo dettagliato, è Stefano Leone.

«A cento anni dalla nascita del parlamentare termolese Girolamo La Penna mi sembra doveroso ricordarne, seppur brevemente, la figura politica, attingendo anche da testimonianze che ho raccolto, già da molti anni, tra big della prima Repubblica, testimonianze che sono parte di una pubblicazione di carattere storico. Da Giorgio Napolitano a Franco Marini, da Andreotti a Remo Gasperi a De Mita ,tutti esprimono, all’ indomani della sua morte avvenuta il 21 gennaio 2005 e al di là delle contrapposizioni ideologiche, un cordoglio sincero per la scomparsa di un uomo politico di spessore, unanimemente inteso tra i padri fondatori del Molise e della’’ nuova'’ Termoli. Domenico Mennitti, termolese, già europarlamentare e sindaco di Brindisi, ne ricorda il carisma e la preparazione culturale, la vis di una capacità dialettica rimasta ineguagliata. Mimmo Mennitti, tra i fondatori di Forza Italia, evoca commosso Laura Caporicci La Penna, moglie di Girolamo e professoressa elevatissima. Ed ancora riverbera l’attenzione sull’ impegno profuso, insieme agli altri parlamentari abruzzesi e molisani, per ottenere, a cavallo tra la seconda e la terza legislatura, l’autonomia del Molise (27 dicembre 1963).

Remo Gaspari pala di un parlamentare eletto a sorpresa, una piacevole sorpresa, un politico vero, sempre in piedi tra i banchi della Camera e del Senato per difendere le ragioni del Molise. Ciriaco De Mita ne riconosce i meriti pur ricordando la distanza all’ interno della stessa Democrazia Cristiana. Franco Marini sottolinea il sindacalista La Penna, fondatore della Cisl a Termoli e nel Molise inventore del contratto alla parte esportato in tutte le marinerie italiane. Giorgio Napolitano parla di un politico di rango e ricorda la stima e la fiducia che di lui aveva Amintore Fanfani. Giulio Andreotti ricorda come La Penna fu da subito punto di riferimento come uomo di Governo, sottosegretario preparato e puntuale(VI Legislatura, governi Andreotti I-II). Pier Ferdinando Casini ne riconosce il grande valore per la crescita del Molise. Il professor Giovanni Di Giandomenico, già rettore dell’ Università Pegaso, in passato Presidente della Giunta regionale e del Nucleo industriale, in più interviste ribadisce la visione di La Penna, lo slancio e la capacità di realizzare opere che sembravano impensabili. Era profondamente apprezzato anche tra i ministri, lui che era stato più volte sottosegretario. Anche con Aldo Moro che stimandolo lo volle nei governi Moro IV-V.

Lo storico molisano Antonio D’ Ambrosio afferma: ‘’ …seppe raccogliere l’esigenza dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso l’attuazione di un piano di industrializzazione ritenendola via fondamentale per uscire da una situazione complessiva di arretratezza mettendo al centro Termoli e il Basso Molise. Inoltre dopo aver condotto con successo le battaglie per l’autonomia del Molise e l’istituzione della provincia di Isernia, l’altro merito è quello di aver saputo resistere alle sirene propagandistiche sulla terza provincia, rinviando la soluzione a tempi più opportuni e puntando decisamente sullo sviluppo industriale del Basso Molise e sull’ ammodernamento della’ agricoltura‘’. Remo Sammartino, parlamentare di Agnone fa riferimento a La Penna riconoscendogli di aver gettato il seme dell’Università del Molise. In conclusione ritengo che la scelta di continuare l’evoluzione, di attuare l’interesse generale, di garantire il progresso è in realtà la necessità intima e morale, civica, singola e collettiva, di individuare e perseguire i Valori della Politica e l’esempio degli uomini che hanno incarnato tale Missione Tra questi il prima parlamentare di Termoli, proclamato eletto il 30 maggio 1958. ‘’Ci sono molti che in politica fanno solo una piccola escursione, ed altri che la considerano tale. Ma per me, fin da ragazzo, era la mia missione’’. Alcide De Gasperi».

