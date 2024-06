Verso il ballottaggio, Movimento 5 Stelle pronto a dare un "Forte" contributo

CAMPOBASSO. Partecipato incontro del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Campobasso ieri pomeriggio presso la sede di Via Roma.

«Un importante momento in vista del ballottaggio che ci vedrà impegnati a sostegno di Maria Luisa Forte - dichiara Francesco Angeli, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Campobasso - durante l'incontro abbiamo sottolineato come l'unico voto utile per una città progressista, democratica e inclusiva sia quello per Maria Luisa Forte, per cui è importante mobilitarsi ulteriormente in questi giorni pre-voto. È stato inoltre sottolineato - continua Angeli - come il Movimento 5 Stelle a Campobasso abbia registrato un dato superiore a quello nazionale, sia a livello comunale e ancor di piu per il voto delle europee.

Da questo dato - conclude Angeli - dobbiamo provare a ripartire fiduciosi per un processo di rappresentanza e radicamento ancora più forte».