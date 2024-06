Verso il ballottaggio: l'onorevole Lorenzo Cesa torna in Molise

CAMPOBASSO. Domani, lunedì 17 giugno alle ore 17.30 presso il giardino di Villa Rosa, in via Michele Romano, 19 a Campobasso, il segretario nazionale dell’Udc, l’on. Lorenzo Cesa e il segretario regionale Udc, Teresio di Pietro, incontreranno la stampa per condividere con il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, l’avvocato Aldo de Benedittis, un momento di riflessione politica, in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno per scegliere il futuro primo cittadino della città di Campobasso.