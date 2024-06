Verso il ballottaggio, Ruta: «Intesa politico-programmatica, le poltrone non ci interessano»

La conferenza stampa di Pino Ruta

CAMPOBASSO. Mancano pochi giorni al ballottaggio che determinerà l'elezione del futuro sindaco di Campobasso, ultimo scoglio elettorale del Molise, in programma domenica 23 e lunedì 24 giugno, con in campo centrodestra - con Aldo De Benedittis - e centrosinistra, ma accanto a Marialuisa Forte, seppure non con l'apparentamento tecnico di lista, ci sarà Costruire Democrazia con Pino Ruta, che ieri mattina ha spiegato le ragioni di questa intesa politico-programmatica, non finalizzata ad alcune spartizione delle poltrone.