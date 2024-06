Verso il ballottaggio: «C'è bisogno di stabilità e di dare concretezza ai progetti»

Conferenza stampa del centrodestra con l'Udc a Campobasso: parla Lorenzo Cesa

CAMPOBASSO. «I risultati sono molto chiari, almeno per quanto riguarda la lista, e speriamo che lo sia altrettanto per il nostro candidato sindaco, Aldo De Benedittis. Una persona che merita il sostegno della popolazione di Campobasso, anche perché c'è bisogno di stabilità. C'è bisogno di dare certezze agli investimenti che devono essere realizzati in questo territorio. Ci auguriamo che De Benedittis superi l'ostacolo.

È la persona giusta per la bellissima località di Campobasso. E' giusto dare un'alternativa alla sinistra che per tanti anni ha governato questa città», si è espresso così l'onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, ieri nella conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Accanto a lui il candidato sindaco De Benedittis, il coordinatore regionale Teresio Di Pietro, il senatore Claudio Lotito e il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti.

“Oggi c'è una grande occasione per Campobasso, quella di creare una filiera di centrodestra, che non c'è mai stata, che parta dal comune e dalla provincia per arrivare alla regione e al governo. Così potremo dare attuazione a quel programma condiviso la cui sintesi è rappresentata da Aldo De Benedettis, che rappresenta la moderazione, l’esperienza e la professionalità”. Lo ha detto il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, nel corso di una iniziativa elettorale a Campobasso. Lotito, che in mattinata ha partecipato alla cerimonia di giuramento degli allievi Carabinieri a Campobasso, alla presenza del Comandante generale Luzi, ha poi proseguito: “Oggi non andare a votare significa lasciare agli altri la scelta e creare uno stallo, con un’amministrazione che non avrebbe i numeri in Consiglio comunale per realizzare un programma. Così si rinuncerebbe a dare risposte concrete alle necessità di questo comune. Noi vogliamo riportare Campobasso al centro della politica, facendo fatti e non parole, mentre dall’altra parte ci sono solo accordi di spartizione delle poltrone”.





Intervenuto anche il governatore del Molise, Francesco Roberti, che ha ribadito l'orgoglio di essere italiani: «Patria, famiglia e lavoro. Questi sono i nostri principi sono distinti e distanti dai loro principi. Finita la campagna elettorale per le europee, occorre fare quello di cui ha bisogno Campobasso».