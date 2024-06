«Italia Viva Molise sostiene convintamente Aldo De Benedittis al ballottaggio»

CAMPOBASSO. Italia Viva Molise non ha partecipato con una propria lista alle Elezioni Amministrative 2024, limitandosi a prendere parte attivamente solo alla campagna elettorale delle Europee.

“Mi preme ringraziare tutti coloro che in Molise hanno espresso la propria preferenza per la lista Stati Uniti d’Europa – ha affermato il coordinatore regionale Angelo Santoro – 3.269 voti sono un ottimo punto di partenza anche nella nostra regione, dove stiamo lavorando per esser presenti col nostro simbolo alle prossime consultazioni elettorali”.

“Ci sentiamo parte in causa della competizione elettorale a Campobasso – il commento del coordinatore regionale Angelo Santoro – con Italia Viva Molise abbiamo appoggiato convintamente il centrodestra e il candidato sindaco Aldo De Benedittis. Il centrodestra è stato l'unico schieramento politico con il quale è nato un dialogo vero e un confronto sincero su idee e punti programmatici”.

“A mio avviso – prosegue Santoro – il centrodestra ha vinto, perché è già maggioranza in Consiglio comunale e questo è un dato da non sottovalutare. L’appello di Italia Viva Molise, dunque, va ai campobassani, affinché votino Aldo De Benedittis sindaco di Campobasso al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024”.

“L’obiettivo è quello di restituire alla città di Campobasso un’aria di rinnovamento con il centrodestra, che completerebbe la cosiddetta filiera istituzionale con la Regione Molise e il Governo”, ha concluso Angelo Santoro.