Verso il ballottaggio: «Non c'è ancora alcun riparto ufficiale dei seggi in Consiglio comunale»

CAMPOBASSO. Centrosinistra all'attacco del centrodestra: hanno come unico obiettivo quello di confondere gli elettori.

«La Commissione elettorale Centrale non ha certificato in alcun modo la futura composizione del Consiglio comunale. Per ora, infatti la Commissione si è limitata a verificare:

1) l'eventuale superamento, da parte di uno dei tre candidati Sindaci, della soglia del 50% dei voti, così da decretare l'eventuale turno di ballottaggio (poi decretato, così come avevamo sostenuto da domenica sera, sulla base dei dati precisi in nostro possesso);

2) le preferenze alle singole liste;

3) le preferenze ai singoli candidati.

La procedura di verifica è stata sospesa e verrà ripresa dopo il ballottaggio. Nessuna ripartizione dei seggi è stata certificata ed ufficializzata, perché non era possibile farlo: non sono stati verificati, infatti, gli altri dati (voti "secchi" ai sindaci, schede bianche ecc.) necessari -unitamente a quelli che ci consegnerà il ballottaggio- per calcolare la ripartizione dei seggi in Consiglio. Ciò significa, che nessuna delle due coalizioni può avere certezze in merito alla sussistenza effettiva del superamento, da parte dell'una o dell'altra, del 50% dei voti validi.

Ogni dichiarazione che sostenga questo, così come accaduto per la questione ballottaggio, è del tutto infondata e pretestuosa».

I presentatori delle liste della coalizione civico-progressista

Alessandra Salvatore per il PD

Antonio Federico per il M5S

Augusto Massa per Alleanza Verdi e Sinistra

Marcello Miniscalco per i Socialisti

Massimo Romano per Costruire Democrazia