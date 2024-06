La segreteria regionale della Democrazia cristiana riparte da Termoli

TERMOLI. Di recente si è ricordato il centenario di uno dei democristiani più noti della storia repubblicana nella nostra regione, Girolamo La Penna. Ma sull’eredità della Democrazia Cristiana, e dello scudo crociato, si riparte da Termoli, in Molise, con la segreteria regionale affidata al professor Antonio D’Ardiè, affiancato dal geometra Umberto Persichillo «Con riferimento alle dichiarazioni dell’ex ministra della Difesa del Governo Conte, Elisabetta Trenta, pubblicate in Molise lo scorso 24 maggio, si precisa che attualmente, la Democrazia Cristiana in Molise è rappresentata, dal professor Antonio D’Ardié, nominato con delega ufficiale, commissario politico Regione, dal segretario politico nazionale, Antonio Cirillo.

Finalmente, dopo il lungo lasso di tempo dal 1994 ad oggi, ove le varie sentenze della Cassazione che hanno sancito che il partito della Democrazia Cristiana non è mai morto e che nella tornata elettorale delle elezioni comunali tenutesi in vari comuni del Molise, del 2024 la DC ha fatto liste proprie, ripresentando all’elettorato il simbolo storico del partito, nei comuni di Monaciliani e di San Giovanni in Galdo, oltre a vari candidati indipendenti, in diverse altre liste al comune di Campobasso, Termoli e alle elezioni europee. Il prof D’Ardié, nella sua veste, è egregiamente coadiuvato dal geometra Umberto Persichillo, persona molto stimata, nell’ambito politico regionale nonché nazionale, già nominato, commissario provinciale della Democrazia Cristiana per la provincia di Campobasso, sta portando avanti il radicamento, del partito della Democrazia Cristiana, nell’ambito della provincia di Campobasso. Il lavoro svolto dal geometra Umberto Persichillo ha avuto, già, un buon risultato ed un radicamento in diversi comuni della Provincia di Campobasso, coinvolgendo giovani ed imprenditori, di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, oltre ai due comuni di Monacilioni e San Giovanni in Galdo. Al geometra Umberto Persichillo, gli sono stati riconosciuti meriti, e per questo è stato nominato commissario regionale organizzativo del Molise della Democrazia Cristiana. Inoltre, si rende noto che il Commissario Politico Regionale del Molise, d’intesa con gli organi di partito nazionale, ha nominato commissario provinciale per la provincia di Isernia, Katia Di Lella. La segreteria regionale del Partito è attualmente ubicata in Termoli via Andrea da Capua n. 6. L’ex ministra Trenta, il generale Aldo Picciotti e Angelo Savino della Pmi, stanno collaborando con il geometra Persichillo al radicamento della Democrazia Cristiana nel Molise».