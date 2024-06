"L'aria che tira" con Di Pietro su autonomia differenziata e premierato

TERMOLI. L'ex ministro e magistrato simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, protagonista della puntata odierna su "La 7" della trasmissione condotta da David Parenzo "L'Aria che tira", dove si è confrontato sui temi dell'attualità politica.

Prima i destini e le possibili evoluzioni del Movimento 5 Stelle, di cui Di Pietro ha affermato come sia stato capace in passato di catalizzare quel dissenso e malcontento della cittadinanza, una volta veicolato all'Italia dei Valori, almeno in parte; poi, Di Pietro è stato chiamato a offrire la sua opinione sulle riforme dell'autonomia differenziata e del premierato, come contraltare l'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco.

L'ex Pm ha bocciato senza riserve l'autonomia differenziata, definendola riforma che "spacca l'Italia", convinzione suffragata anche da un esempio concreto: «Come è noto, sono tornato in Molise (a Montenero di Bisaccia, ndr), ma da molisano ho conservato la residenza in Lombardia, perché l'assistenza che mi garantisce la sanità pubblica nella mia regione non è sufficiente, quindi se devo rivolgermi sempre altrove, la riforma crea solo una spaccatura più ampia».

Sul premierato, invece, pensieri discordanti tra Di Pietro e Franco, col primo che elogia la semplificazione che vedrà chi vince le elezioni andare al Governo, dopo anni e anni in cui sono stato fatti giochi di palazzo.