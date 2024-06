Autonomia differenziata, Vigilante: “Paese spaccato a metà tra lo sventolio delle bandiere padane"

TERMOLI. «Con 172 si, 99 contrari e 1 astenuto è stato approvato alla Camera, dopo una seduta fiume durata tutta la notte, il Ddl sull'Autonomia differenziata. Oggi assistiamo a una pagina triste della storia della Repubblica Italiana e della politica italiana.

Si sancisce definitivamente il divario tra Nord e Sud il paese si spacca in due, il Mezzogiorno sarà sempre più povero. Tutto questo per favorire un mercimonio tra Meloni e Salvini: l'Autonomia differenziata in cambio del Premierato.

Con questo scellerato DDL saranno colpiti i più poveri, non ci sarà margine di miglioramento delle condizioni di tante regioni del sud come il nostro Molise che hanno bisogno di maggiore attenzione. Sono a rischio i servizi essenziali: sanità, scuola, infrastrutture solo per citarne alcuni. In una notte è stata messa in pericolo l'unità della Repubblica tra lo sventolio in Aula delle bandiere padane e come lo giustificano i nostri parlamentari e senatori molisani? Continueremo a batterci perché non esistano cittadini di serie A e di serie B». Così Manuela Vigilante.