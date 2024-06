Autonomia differenziata, Montesanto: «Riforma che segna un futuro negativo per il Molise»

TERMOLI. A dire la sua sull'approvazione della riforma sull'autonomia differenziata è anche l’ex candidato sindaco di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto:

«Un futuro negativo per il Molise. Martedì alla Camera dei Deputati, è arrivato il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto, l'aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento: è legge. Questo cambiamento legislativo segnerà profondamente il futuro del nostro Paese, in particolare per le regioni più svantaggiate, come ad esempio il Molise, che rischiano di trasformarsi in terre deserte. Ho affrontato numerose volte l'argomento dell'autonomia differenziata e, considerando l'approvazione della legge, ora non resta che capire cosa esattamente cambierà. Le "materie" interessate da questo provvedimento sono ben 23, tra cui Tutela della salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio estero. Assumendo il controllo di queste materie, le regioni gestiranno direttamente anche i fondi ad esse destinati, ed è qui che risiede il problema. Focalizziamoci su Salute e Istruzione: ad esempio, ogni regione avrà l'autonomia di offrire contratti integrativi regionali a medici e insegnanti (con stipendi sicuramente maggiori). Considerando ad esempio che già la nostra sanità pubblica soffre di carenza di personale… immaginate cosa accadrà quando le regioni ricche del Nord avranno la possibilità di aggiungere un secondo contratto. È praticamente certo che l'autonomia differenziata aumenterà il divario economico tra le regioni più ricche e quelle più povere.

Si precluderanno la qualità dei servizi delle regioni svantaggiate come la nostra e aggraveranno il problema del calo demografico, con un inevitabile spopolamento verso il Nord. Uno dei punti più contestati riguarda i Livelli Essenziali di Prestazione (Lep). Questi rappresentano gli standard minimi di servizio necessari per garantire l’attuazione dei diritti sociali e civili tutelati dalla Costituzione italiana. Questi livelli sono fondamentali per assicurare un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, i promotori dell'autonomia differenziata (Lega - Calderoli) avevano promesso che "prima" di procedere alla distribuzione di nuove competenze alle regioni, si sarebbero definiti i "Lep". In realtà, dei Lep si sono completamente dimenticati. Questa legge significa la rottura dell'unità nazionale».