Autonomia differenziata, Marinucci: «Vittoria dell'avarizia e sconfitta della politica»

TERMOLI. Tra i contributi pervenuti a commento dell'approvazione della riforma sull'autonomia differenziata, interviene l'ingegner Paolo Marinucci, che ne dà una connotazione severamente critica.

«“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia” (da Lettera a una professoressa di don Lorenzo Milani).

L’autonomia differenziata approvata ieri dal Parlamento italiano è la sconfitta della politica e la vittoria dell’avarizia. È la vittoria di logiche di partito che da sempre premono per spaccare l’Italia in due. Questa volta, il crudele intento è riuscito e da oggi siamo tutti più poveri. Esultare per l’approvazione della legge sull’autonomia differenziata vuol dire aver perso di vista il dovere di solidarietà sociale espresso nella Costituzione. Cosa ci ha portato a vedere nell’altro il nemico? Quello che mi ruba il lavoro, la sanità, la scuola? Quando si è aperta questa frattura sociale che oggi ci spinge a guardarci l’un l’altro con sospetto? Quando abbiamo iniziato a ricevere ciò che ci spetta per carità invece che per diritto? E soprattutto, da quando tutto questo ci sta bene?

Il Molise appare ai più come una terra dimenticata da Dio e dagli uomini e nonostante gli sforzi che in tanti hanno (abbiamo!) fatto per rimanere, oggi la domanda spesso taciuta anche a noi stessi affiora prepotente: ha senso rimanere qui? Che futuro, ma anche che presente, offriremo ed offriamo ai nostri figli che saranno sempre figli di un Dio minore, vittime di un sistema politico che offrirà loro sempre meno opportunità rispetto ad un coetaneo del ricco Nord? Quale ambiente, quale istruzione, quale sanità?

Le domande che oggi con rabbia ci poniamo dovrebbero porsele anche i nostri rappresentanti che a livello locale regionale e nazionale invece, plaudono ai disegni del partito di maggioranza. Conta davvero così poco il popolo molisano per i suoi rappresentanti? Conta così poco il futuro di tanti bambini e ragazzi del Sud da poter essere ipotecato con tanta leggerezza? Mi piacerebbe conoscere cosa pensano e come si porranno ad esempio i neo-eletti al consiglio comunale della nostra città in merito a questa norma.

C’è una questione politica legata all’approvazione di questa legge e va affrontata nelle sedi opportune.

Ma c’è anche una questione culturale ed educativa che invece deve essere affrontata ogni giorno agli incroci delle strade, nei bar, nelle piazze, nelle scuole. Non lasciamo che il sole estivo offuschi la nostra reazione. Non lasciamo che una fede politica possa essere faro per seguire ciecamente una rotta. Questa dell’autonomia differenziata è una battaglia di civiltà che non ha colore politico ma saremo tutti in modo trasversale interessati da queste scelte che impatteranno maggiormente sui nostri territori. Recuperiamo il senso costituzionale che i nostri padri hanno dato all’Italia cioè di una nazione che riconosce anche la solidarietà sociale dove da nord a sud si condivide un patrimonio comune di storia, cultura e valori. Tra amici, se c’è qualcuno in difficoltà gli altri non possono restare indifferenti. Così il benessere di tutti passa attraverso la solidarietà nei confronti di coloro che, in quel momento, sono più in difficoltà.

Perché fino a quando continueremo a pensare che l’altro è colui che mi toglie qualcosa, avremo sempre al governo chi pensa agli interessi di pochi e non di tutti. E saremo sempre più avari e meno politici, come i ragazzi della Scuola di Barbiana avevano già capito cinquant’anni fa».