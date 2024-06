Rifondazione demolisce le riforme del Governo Meloni

GUGLIONESI. «Dopo tanta retorica sulla patria e il tricolore il governo di Giorgia Meloni ha dato il via libera alla frantumazione leghista dell’unità nazionale. Traditori della patria spaccano l’Italia e stracciano la Costituzione.

Un giorno e una notte per stravolgere l’assetto del Paes: il Senato ha licenziato in prima lettura la legge sul premierato, la Camera ha votato il DdL Calderoli sull’autonomia differenziata. Due misfatti in poche ore: la torsione autoritaria e lo spacchettamento della Repubblica.

La democrazia parlamentare e l’uguaglianza dei diritti trattati come oggetti di scambio da un governo che tradisce la Costituzione sulla quale ha giurato.

Hanno portato a compimento il regionalismo predatorio, insensibili ai moniti di Banca d’Italia, della Cei, dell’Ufficio parlamentare di Bilancio, in spregio delle opposizioni dentro e fuori il Parlamento, di un vasto movimento sociale che in questi anni ha tenuto alta la mobilitazione».

È quanto sostiene il segretario regionale di Rifondazione, Pasquale Sisto.

«Ora chi ha indegnamente sventolato in Aula i vessilli secessionisti si prepara a passare all’incasso. Non sarà così facile: ci opporremo con i ricorsi alla Corte Costituzionale, il blocco delle intese, i referendum per impedire di realizzare questo scempio.

Ora le opposizioni parlamentari, in primis il Pd, sono tenute a comportamenti coerenti con quanto affermato ieri in piazza a partire dal ritiro delle intese firmate a suo tempo da Bonaccini per la Regione Emilia Romagna e dalla presentazione dei ricorsi da parte dei presidenti delle regioni. Ricordiamo che l’autonomia differenziata è stata resa possibile dalla modifica della Costituzione nel 2001 da parte del centrosinistra a cui solo noi ci opponemmo.

Ancora una volta la destra avanza, purtroppo, sull’autostrada aperta dal centrosinistra.

Voglio ricordare ai Presidenti delle cinque Regioni guidate da esponenti del Pd e 5S che, se mai il Presidente della Repubblica dovesse promulgarla, possono contro la legge Calderoli ‘promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge’ (secondo l’art. 127 della Costituzione). Ci aspettiamo che lo facciano, dando subito alla Corte costituzionale l’occasione di sindacare i profili di (in)costituzionalità della legge Calderoli messi in luce da decine e decine di costituzionalisti».