Saburro: «Mi adopererò affinché non venga mai meno il rapporto di stima e lealtà»

CAMPOMARINO. Vice sindaco e assessore uscente, arriva il commiato di Antonio Saburro, rieletto come consigliere di maggioranza. «A conclusione di queste elezioni e al termine del mio mandato voglio rivolgere un pensiero ad amici e concittadini. Durante il mio ultimo mandato abbiamo attraversato momenti difficili, soprattutto durante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia ma che allo stesso tempo hanno permesso a me di vivere un'esperienza intensa e stimolante oltre che contribuire alla crescita di Campomarino che noi tutti amiamo. In questo mio primo incarico di governo all’interno dell’amministrazione ho dato tutto me stesso, ricoprendo ogni ruolo con passione, trasparenza e onestà. Ai numerosi attacchi ricevuti via social, ho preferito il silenzio e il lavoro, poiché credo che il compito dell’amministratore sia quello di dialogare con correttezza e rispetto, dando per primo esempio di lealtà e operosità ai nostri figli che dobbiamo educare al rispetto per il bene comune.

I miei ringraziamenti sono sinceri e d’obbligo a chi per 5 anni mi ha sostenuto e affiancato nella realizzazione di tanti progetti. Voglio ricordare in primo luogo tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno si adoperano in modo straordinario per coloro che hanno più bisogno. Voglio ringraziare inoltre tutte le ditte e il loro personale per la collaborazione ricevuta; siamo stati una famiglia e quando si creano questi legami a beneficiarne è la comunità intera. Nei tre anni di assessorato all’ambiente, abbiamo raggiunto una percentuale di raccolta differenziata che ha sfiorato il 70% (mai successo a Campomarino), con un paese sicuramente più ordinato e pulito. Questo obiettivo è stato raggiunto senza ulteriore dispendio di risorse pubbliche rispetto a quelle già previste in appalto (cosa non da poco).Nell’arco dei due anni da Vice Sindaco e assessore all’urbanistica abbiamo avviato tanti progetti sul territorio dei quali oggi si iniziano a vedere i primi frutti, sono interventi importanti che presto arriveranno a termine. Siamo ancora qui, per la quinta volta ho l’onore e la possibilità di rappresentare tutti voi come consigliere comunale. La fiducia incondizionata che mi avete dimostrato ha resistito al plotone di esecuzione messo in campo in campagna elettorale contro la mia persona in modo del tutto gratuito e fuorviante. Il mio risultato consolida il legame profondo e straordinario che ho con tutti voi. Pur non ricoprendo il ruolo di assessore mi adopererò in ogni modo con la disponibilità che mi contraddistingue affinché mai venga meno il rapporto di stima e lealtà reciproca che ad ogni elezione si rinnova. Grazie a tutti».