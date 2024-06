Critica severa sull'autonomia differenziata, «Tutt'altro che svolta epocale»

CASACALENDA. Prosegue la messe di critiche alla riforma sull'autonomia differenziata e a intervenire, stavolta, è Michele Giambarba, per la Costituente Comunista.

«Altro che svolta epocale, è secessione legalizzata!

Dopo una lunga discussione alla Camera, il disegno di legge sull'Autonomia Differenziata arriva al suo secondo sì con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto, e dunque è legge.

E pensare che chi ha votato favorevolmente è stato eletto anche con i voti del Sud!

La destra esulta promettendo "Più autonomia, più coesione, più sussidiarietà" per "costruire un'Italia più forte e più giusta, superare le differenze che esistono oggi tra i diversi territori della nazione e garantire gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sull'intero territorio."

Peccato che non sia così. Non sono infatti mai stati discussi i livelli di prestazioni dei territori, anzi questo provvedimento farà aumentare, come se c'è ne fosse bisogno, ancora di più le differenze tra Nord e Sud.

Siamo, di fatto, di fronte ad una legge che spacca in due l'Italia. Ora la sinistra vuole correre ai ripari, dimenticando le proprie responsabilità, che sono tante!

Persino la Ue, in un documento di lavoro della Commissione sull'Italia redatto nell'ambito delle raccomandazioni sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio si dichiara contraria, ritenendo che “la devolution di ulteriori competenze alle regioni italiane comporta rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese", ma anche sul fronte delle "disuguaglianze tra le regioni".

Costituente Comunista da sempre ha preso le distanze da queste scelte a dir poco scellerate che, di fatto, distruggono l'unità nazionale e la giustizia sociale aumentando, se ce ne fosse bisogno, il divario tra Nord e Sud (tasse, trasporti, sanità, scuola e sapere, sociale!)

Chiediamo dunque a tutte le organizzazioni marxiste-leniniste, alle varie associazioni comuniste di aderire al nostro appello per dar vita ad un Fronte Comunista il più ampio possibile per smascherare le scelte secessionistiche di questa destra e dare vita ad un Comitato Unitario per l’indizione di un referendum popolare volto all’abrogazione della di tale nefasta legge.

Costituente comunista, da subito, si rende disponibile alla creazione di un "fronte rivoluzionario' che possa contrastare, con ogni mezzo, queste scelte reazionarie e secessioniste. Noi ci siamo».