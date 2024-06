Quelli che aspettano di entrare in Giunta... e gli altri di subentrare

TERMOLI. Il sindaco di Termoli, Nico Balice, avvierà le consultazioni coi partiti di riferimenti e i gruppi di eletti delle sei liste, per approcciare la futura composizione della Giunta. Non sono stati ancora decisi i criteri secondo cui giungere al varo dell’esecutivo, che dovrà tener conto del peso specifico dei simboli presenti in assise civica, coi loro 19 rappresentanti, come determinare le quote rosa, se farla debuttare già a sei assessori (compreso il vice sindaco), tutte scelte che dovrebbero essere condivise collegialmente, ma dietro c’è chi scalpita, ovviamente.

Perché per giungere a una vittoria come quella maturata nel secondo weekend di giugno al Comune di Termoli, è stato essenziale il contributo di tutte le 144 sentinelle, come definite dal primo cittadino che ha beneficiato del loro movimentismo. In rampa di lancio e come azione di stimolo, i primi dei non eletti, coloro che se le caselle in Giunta di partiti e liste saranno una, due (o nessuna) vedranno determinate le proprie sorti, perché gli assessori dovranno dimettersi, lasciando libero il posto in Consiglio, pronto alla surroga; in attesa di sapere se in assise civica saranno confermati 5 esponenti di Fdi, 4 di Fi, tre per Diritti e Libertà e Lega, 2 per Termoli Insieme e i Popolari per l’Italia, oppure se andrà a bersaglio l'istanza di Fratelli d'Italia a scapito della Lega.

Indipendentemente da quali saranno le opzioni, indichiamo i primi due non eletti per ciascuna delle sei forze di maggioranza, “Quelli che aspettano”…

Forza Italia: Agostino De Fenza, Fernanda De Guglielmo;

Fdi: Alberto Montano, Francesco Rinaldi;

Dir-lib: Maurizio Santilli, Massimo Flocco;

Popolari: Timoteo Fabrizio, Nicola Malorni;

Termoli insieme: Monica Mastrantonio, Bruno Verini;

Lega: Rita Colaci, Giovanna Peduto.