Fratelli d'Italia non ci sta a perdere il seggio, si valuta istanza alla commissione elettorale

TERMOLI. La doccia fredda di oggi in sede di proclamazione degli eletti, quando il presidente della commissione elettorale del Tribunale di Larino, Michele Russo, ha decretato tre seggi alla Lega e 5 a Fratelli d'Italia, non si lascia scorrere a vuoto.

Abbiamo avuto conferma dal senatore Costanzo Della Porta che non si arrenderanno a questa ripartizione, ma valuteranno se proporre istanza di autotutela per far correggere il quoziente ultimo tra Lega (il terzo) e l'eventuale sesto, di Fratelli d'Italia, che vedrebbe il seggio, ora assegnato a Pino Nuozzi, a loro dire tolto immotivatamente ad Alberto Montano.

Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, tenendo conto che in extrema ratio ci sarebbe anche la possibilità di ricorrere al Tar Molise.