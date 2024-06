La commissione elettorale “corregge” la proclamazione, rientra in Consiglio Alberto Montano ed esce Pino Nuozzi

Dentro Montano fuori Nuozzi, la parola al senatore Della Porta

TERMOLI. Una “svista” tra i quozienti delle liste di FdI e Lega ha determinato, ieri mattina, l’errata proclamazione di Pino Nuozzi per la formazione Salvini premier come terzo eletto, in luogo del sesto quoziente del partito meloniano che aveva come resto 532, invece che i 527 della Lega.





Convinto delle proprie ragioni, il presentatore della lista di Fdi, il senatore Costanzo Della Porta, ha presentato una istanza di correzione in autotutela alla commissione elettorale circoscrizionale del Tribunale di Larino, che si è riunita subito questa mattina, intorno alle 12, alla presenza degli stessi delegati di lista dei due partiti di centrodestra.

immediatamente, è stato riconosciuto l’errore, in buona fede, e la commissione ha posto rimedio avviando la modifica del verbale di proclamazione.

Tuttavia Michele Marone, presentatore della Lega, ha presentato a sua volta una istanza di accesso agli atti per verificare che davvero il quoziente di FdI sia superiore a quello attribuito alla Lega.

«Noi prendiamo atto di questa ulteriore decisione- dichiara Michele Marone presentatore della Lega- per cui abbiamo già fatto istanza di accesso agli atti. Vedremo se ci sono i presupposti di fare ricorso al Tar. È una questione di numeri e dobbiamo vedere se tutto combacia».

«Dopo la proclamazione abbiamo fatto una verifica e abbiamo effettuato un'istanza. Voglio ringraziare la celerità della circoscrizione elettorale. Non cambierà moltissimo perché FdI rimane il primo parito della coalizione. Sarà giusta la rappresentanza di Fratelli d'Italia. Avremo un incontro nei prossimi giorni con il neo sindaco, coordinandoci con la coalizione».