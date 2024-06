Affluenza al ballottaggio: alle 19 nel capoluogo ha votato il 24,76%

CAMPOBASSO. Due i comuni chiamati al voto oggi in Molise, entrambi in provincia di Campobasso, sono proprio il capoluogo, col ballottaggio tra i candidati sindaci più votati al primo turno, Aldo De Benedittis e Marialuisa Forte, e anche a Colle d'Anchise, dove al primo turno i due candidati sindaci Mario Gentile (Uniti per Colle) e Carletto Di Paola (Insieme per Colle d'Anchise) hanno avuto entrambi 288 voti.

Seggi aperti dalle 7 e fino alle 23, così come domani dalle 7 alle 15.

Dopo il rilevamento dell’affluenza alle 12 pari all'11,15% a Campobasso, sulle 56 sezioni del capoluogo, sono andati a votare 10.545 elettori, pari al 24,76%. A Colle d'Anchise, invece, alle urne 375 aventi diritto, con una percentuale del 49,6%.