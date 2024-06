Parte la settimana di confronto nella nuova maggioranza per definire la futura Giunta

TERMOLI. Inizia la settimana che dovrà condurre a definire i nuovi assetti dell’amministrazione comunale di Termoli.

Archiviate le fasi relative alla proclamazione degli eletti, con gli atti della commissione elettorale circoscrizionale riveduti e corretti dopo lo “scambio” dell’ultimo quoziente utile tra Lega e Fratelli d’Italia, dove Pino Nuozzi è stato consigliere per sole 24 ore (ma dovrebbe rientrare con la surroga dell’assessore in quota leghista), mentre ora è stato ripristinato il seggio per Alberto Montano, il sindaco Nico Balice dovrà avviare le consultazioni con partiti e liste di appartenenza della maggioranza.

Il quadro ora è nitido, possiamo immaginare che oggi l’attenzione sarà tutta rivolta all’esito del turno di ballottaggio nel capoluogo, che interessa l’intera politica regionale e non solo, perché Campobasso fa parte di quei 14 capoluoghi al voto e sarà una delle bandierine da assegnare nel computo tra centrodestra e centrosinistra per determinare chi ne avrà conquistate di più, anche in relazione al “colore uscente”.

Per questo, subito dopo si partirà per disegnare l’organigramma che approderà poi nel Consiglio comunale d’insediamento, che immaginiamo potrà essere convocato per la prossima settimana.

Come abbiamo avuto modo già di evidenziare, il nodo da sciogliere sarà quello di stabilire se nominare dal principio sei assessori e con sei liste in attesa, ma non sono quelle della sanità, bensì della politica, difficile che si possa tenere qualche posto di riserva, così come individuare coi giusti equilibri le quote rosa, che in caso di “plenum” saranno tre su sei, oppure due su cinque, nell’eventualità che il primo cittadino vari un esecutivo tenendo libera una casella, come fece il predecessore Francesco Roberti.

Fratelli d’Italia vanta sei eletti e potrebbe-dovrebbe rivendicare la giusta visibilità, col vice sindaco e un altro assessore, oppure un posto in Giunta e la presidenza del Consiglio comunale.

Proprio in virtù del rispetto della rappresentanza di genere è ipotizzabile che tutti gli altri gruppi di eletti possano avere un esponente nella squadra di Governo, ovviamente con la debita considerazione dei risultati interni alle varie compagini, ma occorrerà trovare l’alchimia e la condivisione necessarie a evitare che si parta con qualche malumore.