Nasce la Giunta Norante a Campomarino, Michele D'Egidio è il vice sindaco

CAMPOMARINO. Prende corpo la nuova amministrazione comunale di Campomarino. Pubblicate nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno, le nomine per la composizione della Giunta Norante, che prende le redini dell’ente, dopo i cinque anni dell’amministrazione Silvestri, quasi in continuità, ma non del tutto.

Nei decreti firmati dal primo cittadino Vincenzo Norante, entrano nell’esecutivo Michele D’Egidio, con delega ad Autorità Urbana, Marketing territoriale e Personale; Rossella Panarese, a Bilancio, Politiche sociali, Istruzione e Cultura; Anna Pollace, a coordinamento fondi Pnrr, Patrimonio ed Urbanistica; Romeo Sabatini a Manutenzione e Impianti.

Vice sindaco è stato nominato Michele D’Egidio.

Alcune deleghe sono state assegnate ai consiglieri (Sport a Luciano Di Marco, Politiche per le disabilità a Francesco Colitti). Il sindaco ha tenuto per sé il Turismo, l'Ambiente, il Demanio e i Lavori pubblici.

Il varo che avviene esattamente a due settimane dallo spoglio che ha decretato la vittoria del sindaco espressione della lista "Crescere insieme", che ha eletto otto consiglieri di maggioranza, in ordine di preferenze Michele D'Egidio, Rossella Panarese, Anna Pollace, Romeo Sabatini, Luciano Di Marco, Erika Della Penna, Francesco Colitti e Antonio Saburro. La squadra di governo è composta dai primi 4 eletti, peraltro perfettamente suddivisi tra due uomini e due donne, così da risolvere all’origine anche il rispetto delle cosiddette quote rosa.

In opposizione, ricordiamo, siederanno Giuseppe Di Carlo, Fausto Di Stefano, Filomena Caposiena e Marialuisa Di Labbio. Il sindaco ha convocato la prima seduta dell'assise civica, quella d'insediamento, per giovedì prossimo, 27 giugno, alle 17.30 (in seconda convocazione alle 10 del 29 giugno). In agenda la convalida degli eletti e dello stesso primo cittadino, il giuramento del sindaco, il debutto dell'esecutivo, l'elezione del presidente del Consiglio comunale, la nomina della commissione elettorale e gli indirizzi per nomina, designazione e revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. Infine, anche l'aggiornamento del Pef sul servizio di gestione dei rifiuti urbani nel biennio 2024-2025 e l'approvazione delle tariffe sulla Tar per l'anno in corso.