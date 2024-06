Pensiero Forte: «Nessun conflitto col centrodestra, il Consiglio comunale sia laboratorio di idee»

Passaggio di consegne a Palazzo San Giorgio: l'intervista alla neo sindaca Marialuisa Forte

CAMPOBASSO. Idee chiare, quella della neo sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, che ieri è stata proclamata prima cittadina.

A margine del passaggio di consegne con la reggente Paola Felice (che ha traghettato Palazzo San Giorgio in questo anno dopo l'elezione di Roberto Gravina a consigliere regionale), la sindaca di centrosinistra ha riferito di voler aprire il municipio alla gente, ma soprattutto di non considerarsi in conflitto col centrodestra, perché il Consiglio comunale dovrà essere luogo di confronto, un laboratorio di idee e di progetti nell'interesse della collettività.