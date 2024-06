Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi mercoledì 3 luglio

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante si è riunita nella tarda mattinata di oggi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha fatto il punto sui provvedimenti di maggiore rilievo ed urgenza da porre all’attenzione del Consiglio regionale, che sarà in riunione il prossimo 3 luglio.

A seguito dell’audizione svolta di Capigruppo negli incontri del lunedì sulle problematiche del sistema idrico integrato, il Presidente Pallante, raccogliendo anche i pareri e le proposte dei diversi componenti della Conferenza, ha deciso di invitare il presidente della Terza Commissione permanente, competente per materia, a udire tutti i soggetti istituzionali interessati alla vicenda, Egam, Grim e Molise Acque, per raccogliere direttamente da loro le singole motivazioni e posizioni poste a base dei comportamenti assunti in merito alle questioni portate all’attenzione dell’Assemblea da parte di alcuni Comuni e della stessa Molise Acque.

A valle di tale audizione, come richiesto anche dei diversi capigruppo, il presidente Pallante si è detto intenzionato a convocare una seduta monotematica del Consiglio regionale per affrontare nel loro complesso le diverse questioni e, se del caso, determinarsi di conseguenza.