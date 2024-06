La nuova Giunta Balice debutterà in Consiglio senza l'attribuzione delle deleghe

TERMOLI. Ci vorrà ancora qualche tempo per conoscere le materie che saranno affidate ai futuri assessori, al Comune di Termoli.

L'amministrazione Balice ha debuttato ieri mattina in sala consiliare, nella cerimonia per la consegna "virtuale" della Bandiera Blu agli operatori balneari e della ricettività, poiché è stato donato loro un gadget, in attesa che arrivi il vessillo ufficiale per tutti.

Ma al di là del sindaco, proclamato due settimane prima, l'insediamento ufficiale del Consiglio comunale non avrà luogo prima di una decina di giorni.

La convocazione potrebbe scattare al limite dei 20 giorni concessi dal Tuel dalla data di proclamazione degli eletti (avvenuta il 21 giugno scorso), quindi all'inizio della seconda settimana di luglio, saranno momenti di confronto e sintesi rispetto alle aspettative di liste e gruppi consiliari.

Tuttavia, l'esordio e la presentazione della nuova Giunta avverranno senza l'assegnazione delle deleghe, che sarà formalizzata dopo il Consiglio comunale, che in quella sede eleggerà il proprio presidente, la prima delle caselle che fanno parte delle scelte da compiere e condividere.

In questa, di settimana, c'è da limare gli umori della coalizione di centrodestra a livello regionale, dopo la sconfitta al ballottaggio nel capoluogo, che complice l'anatra zoppa, ha un po' increspato le acque chete di uno schieramento che stava abituandosi a vincere. Ci sono da tenere saldi gli equilibri, anche se occorrerà vedere cosa accadrà nell'assise di Palazzo San Giorgio, con la maggioranza dei seggi proprio a chi non ha eletto il nuovo sindaco.