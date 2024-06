«Il senso di responsabilità è qualcosa che vale solo per gli altri e mai per sé stessi»

TERMOLI. Attacco, parata, risposta e contrattacco. Sembra un assalto di scherma, ma più spada che fioretto, quello che nelle ultime 24 ore ha visto protagonisti esponenti del circolo dem. Prima l'affondo di Simone Coscia, quindi la replica di Antonio Giuditta, ora la contro-replica dell'avvocato.

«Ho letto le Tue affermazioni, gentile commissario Giuditta e stante l'amicizia che ci lega, proprio per questo non mi sento offeso, ma ho la necessità di chiarire qualche punto.

Forse inconsciamente avrai applicato l’argumentum ad hominem di Schopenhauer descritto nella sua magnifica opera "L'arte di aver ragione", dove su un punto recita pressappoco: quando non hai argomenti per discutere nel merito della questione allora passa a denigrare l'avversario.

Non cadrò certo in questi sterili ed inutili confronti, su chi abbia più dato al partito e chi no, questi davvero sono argomenti che fanno male non tanto, come tu dici, al "partito", ma alla vera politica, che ha bisogno di polemos, cioè di veri confronti interni ed esterni, ma su temi e non su pettegolezzi.

Non mi sento, davvero di dovermi difendere dalle Tue accuse, tra l'altro, permettimi di dire essendo di mestiere, alquanto scomposte e prive, come si usa in gergo, di reali riscontri. Capisco la tua frustrazione, ma nessuno Ti ha obbligato ad accettare un incarico così gravoso da Commissario e ribadisco, non devi rivolgerti o difenderti da me, quanto devi render conto del tuo operato non solo al nostro partito ma soprattutto alla tua comunità cittadina.

Non voglio scrivere oltre, alimentando così l'accusa che mi rivolgi di "fame di protagonismo", ma dovrai dare atto che dopo una disfatta così evidente dovevi essere il primo a commentare e trarne le dovute conseguenze e non fare accuse sterili trasferendo ad altri le colpe.

La politica ha le sue regole Commissario, però ho l'impressione che qui a Termoli e forse nell'intero Molise, viviamo in una bolla extraterritoriale, dove tutto rimane impunito, in cui il senso di responsabilità è qualcosa che vale solo per gli altri e mai per sé stessi.

Chiudo, caro Giuditta augurandoti ogni bene, anche quello di essere più autonomo e meno eterodiretto da soggetti che vivono davvero di solo politichese, i quali hanno confuso, ad arte, il bene privato con quello pubblico».