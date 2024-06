Firme per la Palestina libera: delegazione di Termoli con Alessandro Di Battista

TERMOLI. Mesi intensi di raccolta firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina, dal gennaio scorso, quelli vissuti dai volontari dell'associazione Schierarsi, fondata da Alessandro Di Battista, in numerose piazze italiane, tra cui Termoli.

La delegazione adriatica ieri si è recata a Roma per la consegna delle sottoscrizioni in Cassazione, c'erano la portavoce Mariella De Filippis e Daniela Decaro. «Abbiamo fatto il primo passo per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Presto faremo i prossimi. W la libertà», il messaggio ufficiale dell'Associazione.

La delegazione termolese ha sottolineato l'importanza di quanto realizzato, al fianco di Alessandro Di Battista: «Tutti insieme a Roma per la consegna delle firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina con Alessandro Di Battista!» Infine, la De Filippis: «Una giornata intensa e ricca di emozioni... fiera di esserci stata e di aver contribuito in questi mesi al raggiungimento di questo obiettivo con Schierarsi e Alessandro Di Battista».

Galleria fotografica