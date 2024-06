Insediata la nuova amministrazione Di Pardo a Petacciato

PETACCIATO. Si è insediata questa mattina in Consiglio comunale la nuova amministrazione di Petacciato. Lo scorso 8 e 9 giugno gli elettori hanno confermato alla guida dell'ente di viale Pietravalle il vice sindaco reggente uscente, Antonio Di Pardo, che dall'estate 2023 aveva preso le redini del Comune, dopo l'elezione di Roberto Di Pardo al Consiglio regionale. Nel corso della seduta, il primo cittadino, indossando per la prima volta "da titolare" e non da supplente la fascia tricolore, ha prestato giuramento e ha reso noti gli assessori della nuova Giunta con le rispettive deleghe assegnate.

Gianpiero Lascelandà vice sindaco con delega allo sport, ambiente, Polizia municipale, sicurezza e territorio, spettacolo e grandi eventi.

Giuseppe Greco delega ai lavori pubblici, attività produttive, commercio, efficientamento energetico, aree cimiteriali e verde pubblico.

Federica Capodaglio delega al bilancio e tributi, turismo e demanio, disabilità, comunicazione, affari legali, beni archeologici, storici e monumentali.

Lucia Marchesani delega all'istruzione, edilizia scolastica, politiche sociali, politiche della casa ed eventi culturali.

Questa sera, alle ore 21, in viale Pietravalle ci sarà la festa di ringraziamento della nuova amministrazione.