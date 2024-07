Termoli domani: “Al lavoro per realizzare il progetto di cambiamento"

TERMOLI. Torna alla ribalta la coalizione civica "Termoli domani".

“Al lavoro per realizzare il progetto di cambiamento che abbiamo elaborato, condiviso e consolidato nel tempo”.

Con il ballottaggio di Campobasso si è chiuso un ciclo elettorale che per il Molise è durato tre anni. Elezioni, quelle di Campobasso, che hanno il merito indiscutibile di incrinare la marcia trionfale della destra molisana, anche se a nessuno può sfuggire la fragilità della vittoria.

I partiti della destra hanno ottenuto più del 52% dei voti, in Consiglio comunale il centrosinistra è minoranza, eppur tuttavia la candidata del centrosinistra è sindaco del comune capoluogo. In questo contesto così contraddittorio la tentazione potrebbe essere quella di tirare a campare ad ogni costo, quella di cedere alla politica degli accordicchi e dei trasversalismi. Sarebbe un grave errore.

La sindaca Forte ha la grande opportunità di portare avanti con determinazione un suo programma di cambiamento e di cercare in campo aperto il più ampio consenso istituzionale, politico e sociale. Avendo ben chiaro che questo è solo il primo tempo di una grande sfida certamente difficile, ma importante per il futuro di Campobasso e per la politica molisana.

Il risultato delle elezioni comunali di Campobasso non può occultare il disastroso risultato politico – elettorale del fronte progressista negli ultimi tre anni. Anni e scadenze elettorali caratterizzati dal vuoto programmatico e da un confronto politico – elettorale ridotto ad un affare privato e personalistico. Quello che avrebbe dovuto essere un momento alto della politica e della selezione di una nuova classe dirigente, si è ridotto ad un frullatore nel quale è evaporato ogni confine fra destra e sinistra, nel quale gli interessi particolari hanno preso il posto del bene comune. Dopo la netta sconfitta elettorale delle politiche di tre anni fa, dopo la rotta elettorale alle elezioni regionali dello scorso anno, si è ripetuto nelle comunali di Termoli lo stesso scenario con gli stessi protagonisti.

È tempo di cambiare comportamenti, di offrire progetti e prospettiva a questa nostra regione. È tempo di costruire una nuova classe dirigente.

La proposta politica e programmatica di Termoli Domani, boicottata in fase di formazione delle liste dai cacicchi del centro sinistra, è un patrimonio politico ed umano importante che può dare un contributo serio alla difesa dei legittimi interessi dei Termolesi e dei Molisani. Accenniamo qui a due capitoli di un progetto condiviso nel tempo con i cittadini: il primo riguarda la difesa di una transizione ecologica che questa destra europea retriva e contraria a ogni forma di innovazione culturale, sociale ed economica sta affossando.

Si tratta di un progetto importante in sé, ma che ha un particolare significato proprio per Termoli e per l’intero Molise. È del tutto evidente che avversare la sostenibilità ambientale e il passaggio dai combustibili fossili alle rinnovabili, sino a boicottare le stesse auto elettriche come ha fatto e continua a fare una pseudo classe dirigente nazionale e locale, significa offrire un alibi e motivazioni straordinarie a Stellantis che, in questo confuso contesto, potrebbe avere qualche ripensamento sulla Gigafactory di Termoli; il secondo riguarda un progetto articolato e credibile per affrontare la decadenza e la crisi dell’assistenza sanitaria, che è crisi di risorse finanziarie ed umane, ma è anche crisi di organizzazione del sistema sanitario.

Per questo abbiamo affermato la priorità della medicina preventiva e territoriale e al pari tempo la valorizzazione di un ospedale come il San Timoteo. Due facce della stessa medaglia.

Per Termoli Domani e per La Fonte non si tratta d’inventare nulla. Noi non siamo stati un espediente elettorale. Sono anni che ci battiamo nel territorio per difendere gli interessi dei più deboli, i diritti dei nostri cittadini e del nostro ambiente, per dare al nostro Molise un futuro di giustizia sociale, di sostenibilità ambientale ed economica e per far emergere una classe dirigente che ponga al centro il bene comune e non gli interessi particolari. Se il Molise sta male, l’Italia non è in migliori condizioni. Anche per questo saremo impegnati a tutelare i diritti e il futuro dei molisani, facendo la nostra parte per fermare l’aggressione della destra alle istituzioni democratiche, all’unità del Paese, a quelle libertà individuali e collettive che sono garantite dalla nostra Costituzione».