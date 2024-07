Rendiconto finanziario 2021, la Giunta regionale presenta una nuova proposta

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato la proposta di legge -contraddistinta con il n. 31- concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”.

Il disegno di legge dell’Esecutivo, come si evidenzia nella deliberazione di Giunta di approvazione del testo inviato all’Assemblea legislativa, prendendo atto della decisione di parziale parifica della Corte dei Conti di cui alla deliberazione n.192/PARI/2022 del 12 dicembre 2022 e delle eccezioni in essa contenute, della sentenza della Corte costituzionale n. 39 dell’11 marzo 2024 e del dispositivo assunto dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise - in data 25 giugno 2024 in merito al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021, prevede delle modifiche del disegno di Legge “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30.06.2022, parzialmente rettificata con la D.G.R. n. 240 del 18.7.2022.

La proposta di legge è stata assegnata dal Presidente del Consiglio reginale, Quintino Pallante, alla Prima Commissione permanente che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame definitivo dell’Aula.