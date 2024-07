Per la quinta volta va in Europa, Patriciello (Lega): «Sarò punto di riferimento del Sud»

L'intervista ad Aldo Patriciello: rieletto per la quinta volta di fila al Parlamento europeo

TERMOLI. «Sono felicissimo per la fiducia che Salvini ha confidato in me, per la riconferma per la quinta volta quale rappresentante del Sud al Parlamento europeo, ma soprattutto voglio condividere questa soddisfazione con tutti coloro che mi hanno sostenuto».

Sono queste le parole del neo rieletto al Parlamento europeo Aldo Patriciello, nel giorno in cui il generale Roberto Vannacci ha optato per la circoscrizione del Nord-Ovest, spianando la strada per la sua rielezione.