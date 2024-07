Il risiko della Giunta: Fratelli d'Italia chiede due assessori

TERMOLI. Tra una settimana esatta debutterà la nuova amministrazione comunale a Termoli.

In questa, invece, si dovrebbe sciogliere il nodo della composizione della Giunta, che deve essere presentata nell'assise del 10 luglio prossimo, quando alle 18.30 i nuovi eletti prenderanno posto sugli scranni istituzionali.

Giunta senza deleghe aveva anticipato il sindaco Nico Balice, per poi assegnarle nei giorni successivi, anche perché dirimente sarà anche il passaggio dell'elezione del presidente del Consiglio comunale, una delle sette caselle da distribuire nella maggioranza di centrodestra.

Ma a che punto sono le consultazioni tra gruppi e partiti? I rapporti di forza nel gruppone dei 19 consiglieri sono variegati, si va dai sei seggi di Fratelli d'Italia ai 4 di Forza Italia per passare ai 3 di Diritti e Libertà, per chiudere con Lega, Popolari e Termoli insieme a due.

Proprio l'istanza della doppia rappresentanza in Giunta da parte di Fdi al momento rappresenterebbe la cartina di tornasole dei futuri equilibri, perché con due assessori in quota meloniana, tenendo anche conto delle quote rosa obbligatoriamente da rispettare, non sarebbe possibile giungere a una presenza di tutte le compagini nell'esecutivo. Insomma, qualcuno dovrebbe "accontentarsi", per così dire, della presidenza del Consiglio, a meno di un passo indietro proprio di Fratelli d'Italia. Questo al momento è il quadro emergente, entro massimo il weekend dovrà essere tutto determinato, per non arrivare col fiato sul collo in vista della seduta di insediamento.