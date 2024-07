Nasce la Giunta Balice: entrano Ciciola, Cecchi, Barile, Vaino, Cocomazzi e Miele

TERMOLI. Due assessori a Fratelli d’Italia, entrambe donne, Silvana Ciciola e Paola Cecchi. Mariella Vaino dei Popolari per l’Italia; Michele Barile (Diritti e Libertà) scelto come vice sindaco. Gli altri due assessori sono Enrico Miele (Forza Italia) e Michele Cocomazzi (Lega).

Questa la composizione dell’esecutivo di cui oggi saranno pubblicati i decreti di nomina dopo che tutti gli assessori firmeranno l’accettazione al prestigioso e oneroso incarico.

Come detto ieri mattina, Fratelli d’Italia riesce a ottenere due caselle, unico gruppo non rappresentato in Giunta è Termoli Insieme.

Le deleghe ai singoli settori, come preannunciato dal sindaco saranno distribuite dopo l'insediamento in programma il prossimo 10 luglio.

Per la presidenza del Consiglio comunale in predicato sarebbe anche un altro esponente meloniano, il più votato, Annibale Ciarniello.

In Consiglio subentreranno per Fdi Francesco Rinaldi e Giuseppe Terone, Agostino De Fenza per Forza Italia, Pino Nuozzi nella Lega, Maurizio Santilli in Diritti e Libertà e Timoteo Fabrizio, per i Popolari per l’Italia.