Autonomia differenziata, l'opposizione lancia anche in Molise la proposta di referendum

CAMPOBASSO. Presieduto dal presidente Quintino Pallante si è riunito nel pomeriggio di ieri il Consiglio regionale.

In apertura della seduta il Presidente Pallante ha ricordato l’ex Consigliere Eduardo Sassi, recentemente scomparso, in onore del quale l’Aula ha osservato un minuto di silenzio.

Nel resto della seduta si sono svolte una serie di interpellanze ed interrogazioni iscritte all’ordine del giorno, presentate da diversi Consiglieri alle quali, di volta in volta, hanno fornito risposta, a seconda delle specifiche competenze, i componenti della Giunta regionale.

In particolare, si sono svolte le seguenti interrogazioni:

• Interpellanza, a firma dei Consiglieri Facciolla, Salvatore e Fanelli, ad oggetto "Pagamento delle misure a superficie destinate agli agricoltori molisani"; per gli interpellanti ha presentato all’Aula il provvedimento rogatorio il primo firmatario, Vittorino Facciolla; ha fornito risposta l’Assessore Salvatore Micone; il Consigliere Facciolla si è detto soddisfatto della risposta ricevuta;

• Interpellanza, a firma dei Consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Carenza di pediatri e di neuropsichiatri infantili"; per gli interpellanti ha presentato all’Aula il provvedimento rogatorio la prima firmataria, Alessandra Salvatore; ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti; la Consigliera Salvatore si è detta soddisfatta della risposta ricevuta;

• Interpellanza, a firma dei Consiglieri Gravina, Primiani e Greco, ad oggetto "Nomina del Segretario Generale nonché responsabile amministrativo, finanziario, contabile, ambientale, tecnico e forestale presso la Comunità Montana Molise Centrale in liquidazione"; per gli interpellanti ha presentato all’Aula il provvedimento rogatorio il primo firmatario, Roberto Gravina; ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Vincenzo Niro; il Consigliere Gravina si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta;

• Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Gravina, Primiani e Greco, ad oggetto "Taglio fondi PNRR per la sicurezza sismica ospedaliera - chiarimenti"; ha fornito risposta l’Assessore Angelo Michele Iorio; per gli interroganti il Consigliere Roberto Gravina si è detto soddisfatto della risposta ricevuta;

• Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Salvatore, Facciolla, Fanelli, Gravina e Primiani, ad oggetto "Accreditamento e convenzionamento della RSA Don Carlo Pistilli, sita in Campobasso in via Garibaldi"; ha fornito risposta l’Assessore Angelo Michele Iorio; per gli interroganti la Consigliera Alessandra Salvatore si è detta soddisfatta della risposta ricevuta;

• Interrogazione con risposta orale, a firma dei Consiglieri Gravina e Primiani, ad oggetto "Paventata soppressione di alcune corse ferroviarie da e per Roma"; ha fornito risposta il Presidente della Regione Francesco Roberti; per gli interroganti il Consigliere Roberto Gravina si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

Inoltre, novità anche sull'autonomia differenziata, lo ha riferito la consigliera dem Micaela Fanelli.

«Se ne sono accorti anche alcuni governatori e Ministri del centrodestra. La riforma dell’autonomia differenziata, così come è stata votata, non fa bene all’Italia, soprattutto al Meridione e ancora di più al piccolo e povero Molise. Più soldi alle regioni del Nord, meno servizi essenziali al Sud, senza alcuna, reale garanzia di compensazione.

E mentre partiti, sindacati e rete dell’associazionismo si stanno mobilitando per la raccolta delle firme necessarie a chiedere il referendum abrogativo, altrettanto stanno facendo le cinque regioni a guida centrosinistra (Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Campania) che stanno approvando nei rispettivi consigli regionali la richiesta di referendum, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352/1970).

E ancora una volta, mercoledì pomeriggio nell’Aula di Palazzo D’Aimmo, ho cercato, insieme ai colleghi del Pd e al collega Romano e dei 5 Stelle che hanno presentato un atto affine, di far comprendere alla maggioranza di centrodestra che è il momento di dimostrare come gli interesse del Molise sono superiori a quelli di “fedeltà” al Governo nazionale, votando la proposta di deliberazione di cui sono prima firmataria per chiedere, insieme alle altre cinque regioni, di far decidere, attraverso lo strumento referendario, agli italiani e ai molisani se accettare o meno la cosiddetta “secessione dei ricchi”.

Gli atti passano ora all’attenzione della Prima Commissione, dove speriamo, a seguito di un confronto franco e costruttivo tra i diversi consiglieri e nell’unico interesse del Molise e dei molisani, possa essere portata in tempi brevi in Consiglio la proposta di deliberazione per richiedere, insieme alle altre regioni, il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.

Perché vani sono stati tutti i tentativi esperiti finora dal centrodestra di dimostrare che l’autonomia differenziata farà bene e porterà vantaggi al Sud, senza la definizione e il finanziamento preventivo dei livelli essenziali di assistenza, senza alcuna garanzia presente e futura.

E già da ora annunciamo anche la presentazione di richiesta per il referendum di abrogazione parziale della legge, per eliminare dal testo le disposizioni più vessatorie per le regioni più deboli.

È il momento di tenere la schiena dritta, è il momento di dimostrare con i fatti e con gli atti di voler bene al Molise».