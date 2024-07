Il sindaco Nino Ponte riporta Montorio in Provincia dopo 60 anni

MONTORIO NEI FRENTANI. La località di Montorio nei Frentani, col sindaco Nino Ponte, torna a Palazzo Magno, dopo 60 anni.

Con la convocazione del Consiglio provinciale di Campobasso prevista per giovedì 10 luglio l'assemblea di via Roma cambia volto per effetto delle surroghe dei consiglieri Antonio Vinciguerra ed Evelina D'Alessandro non riconfermati a seguito del voto nel capoluogo di regione.

A prendere il loro posto saranno: Pellegrino-Nino Ponte sindaco di Montorio nei Frentani che a marzo risultò secondo della lista di centrosinistra e quinto in assoluto per preferenze espresse ma penalizzato dal voto ponderato e dalla perdita di un seggio da parte della coalizione e Franca Ricci già vicesindaco e attualmente consigliere comunale di Tavenna.

Da notare che Montorio nei Frentani torna a essere rappresentato in Consiglio provinciale dopo sessant'anni dall'elezione di Teodorico Carfagnini nelle fila del Movimento Sociale Italiano, era il novembre 1964.