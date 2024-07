"Tradimento" a Palazzo San Giorgio, conferenza dei Popolari per l'Italia con Niro

CAMPOBASSO. Il centrodestra non lascia cadere quanto avvenuto a Palazzo San Giorgio, con due transfughi della coalizione eletti a sostegno del candidato sindaco De Benedittis e poi accorsi a puntellare l'amministrazione Forte di centrosinistra, parliamo del presidente del Consiglio Varra (Fdi) e di Madonna (Ppi).

Oggi pomeriggio, alle 17, nella sede dei Popolari per l'Italia, in via Nobile 17 a Campobasso, conferenza stampa avente ad oggetto 'amministrative 2024 al Comune di Campobasso'.

Unitamente al segretario regionale Vincenzo Niro interverranno i quadri dirigenti del partito.