«Noi diciamo no a Premierato e autonomia differenziata»

CASACALENDA. Per conto della Costituente Comunista, Michele Giambarba ribadisce il proprio no alle riforme su Premierato e Autonomia differenziata.

«Questo non vuole essere un documento politico ma solo uno spunto per una discussione intorno a due questioni oggi centrali, premierato e autonomia differenziata, che devono essere però trattate distintamente. Di fronte alla prospettiva di referendum abrogativi ci troveremmo nella condizione di approvare tali disposizioni, ma non abbiamo granché in comune con le motivazioni che hanno spinto i promotori del quesito a formare una coalizione innaturale e comunque liberista e anticomunista.

Quanto alla proposta di premierato la critica principale deve riguardare la formulazione pasticciata e la nebulosità circa questioni fondamentali come per esempio la nuova e necessaria legge elettorale.

I comunisti in Italia sono sempre stati favorevoli a una legge elettorale proporzionale pura, al massimo con pochi vincoli come quella in vigore per molti decenni. In essa l’unica limitazione era quella di raggiungere un quoziente intero in una qualsiasi circoscrizione per poter partecipare ai resti nazionali. Condizione che però una volta escluse ben un milione di voti dalla rappresentatività parlamentare perché Manifesto e PDUP raggiunsero separatamente 600mila e 400mila voti senza raggiungere il quoziente intero. In ogni caso solo una legge elettorale proporzionale e senza sbarramenti garantisce la rappresentanza popolare e dovrebbero anche essere abbattuti vincoli, lacci e lacciuoli che di fatto impediscono la stessa presentazione di liste di nuove formazioni.

La totale confusione del governo circa una nuova legge elettorale impedisce già a monte qualsiasi considerazione favorevole perché potrebbe virare verso una scelta autoritaria ma anche riportare a una centralità parlamentare, che però nell’attuale condizione non garantisce da sola alcunché. Le principali critiche degli oppositori del provvedimento riguardano una effettiva perdita di poteri da parte del presidente della repubblica. Ma quali sono i reali poteri del presidente? Nel corso degli anni sono totalmente cambiati diventando sempre più invasivi. Per esempio va rammentato che una legge approvata dal Parlamento può essere respinta una sola volta dal Quirinale, poi deve essere emanata senza ulteriori indugi. Oggi abbiamo avuto numerosi esempi di leggi “consigliate” dal Colle e troppe volte ci sono state pressioni per prese di posizioni non richieste e forse neanche permesse dalla Costituzione. Quando i Padri Costituenti stabilirono la durata del mandato presidenziale scelsero la durata di sette anni, affinché non combaciasse con il mandato parlamentare, non stabilirono se questa carica potesse essere reiterata e quante volte, probabilmente ritenendo che fosse scontata l’unicità del mandato anche perché si pensava a presidenti di grande prestigio e una grande autorità anche derivata da una condizione anagrafica non certo giovanile. Un doppio mandato, come quello di Mattarella, significa 14 anni di presidenza ben oltre quella prevista per tutte le principali democrazie alle quali si fa spesso riferimento.

Nella sua pasticciata formulazione questa riforma tende a impedire ribaltoni di Palazzo, governi tecnici senza alcun mandato elettorale. Le precedenti esperienze hanno portato in Italia alla formazione di governi fortemente condizionati dai poteri forti interni e esterni, governi che in nome di una esigenza europea hanno prodotto provvedimenti lacrime e sangue a tutto vantaggio della ricca borghesia facendo pagare dazio al proletariato storico e a una borghesia che impoverendosi rappresenta ormai una parte consistente del nuovo proletariato. Nel pasticcio generale non ci sono solo brutture. Per esempio l’eliminazione dei senatori a vita anche quella fu una grave dimenticanza nella stesura della Carta Costituzionale.

Prevede che il Presidente della Repubblica ne possa nominare cinque, ma non specifica se debbano essere non oltre cinque oppure se ogni presidente ne può nominare cinque. Inoltre l’ispirazione originale prevedeva la nomina di altissime personalità, che in passato non avevano mai partecipato alle votazioni sulla fiducia dei governi, rimarcando la loro condizione super partes. Abbiamo invece avuto Andreotti senatore a vita, abbiamo ora Monti, che dopo essersi presentato alle elezioni con un suo partito senza essere eletto dal popolo è stato premiato dal Colle. Abbiamo persino visto governi traballanti reggersi sul voto fondamentale dei senatori a vita.

Quindi noi restiamo contrari a questa riforma che in ogni caso non garantirebbe nemmeno una effettiva stabilità, ma non ci confondiamo con lo starnazzare dei nuovi ultra liberisti, PD in testa.

Quanto alla riforma della Autonomia Differenziata siamo fortemente contrari sia per questioni di merito sia per questioni di metodo.

Intanto va ricordato che il “peccato originale” va attribuito al primo governo Prodi. Preoccupati dell’avanzata leghista si sbrigarono ad approvare un provvedimento che, interpretando in modo disinvolto un articolo costituzionale, dava la stura agli appetiti indipendentisti delle regioni del Nord. Tra queste va rammentata anche l’Emila Romagna, governata allora dall’attuale presidente del PD e parlamentare europeo Bonaccini e tanto per sovrappeso ha avuto pure come vice una certa Elly.

Ora Bonaccini racconta che la sua autonomia era diversa, ma quando lo dice forse non ci crede neanche lui.

Parliamo del merito. Come può essere giusta una norma che non considera le enormi differenze di ampiezza di territorio, di presenza di industrie, di infrastrutture, di popolazione tra le varie regioni? Come può una norma valere allo stesso modo per la Lombardia e il Molise? La delega della Sanità alle regioni ha già prodotto danni enormi che sono sotto gli occhi di tutti. Vogliamo parlare poi dei trasporti regionali? Abbiamo tratti ad alta velocità dove si viaggia quasi a 300 km\h e tratti di binari, anzi spesso uno solo, a scartamento ridotto. In questo caso la privatizzazione di tratte assai remunerative non ha visto obblighi per i privati beneficiati di investimenti in aree meno redditizie. Anzi mettendo quel che resta del pubblico in competizione con il privato si sta realizzando un rallentamento degli investimenti anche laddove dovrebbero essere ispirati al servizio sociale e non al profitto.

Sul merito ci sarebbe così tanto da dire che è inutile dilungarsi ulteriormente, parliamo ora invece del metodo.

Abbiamo già visto essere un errore lasciare ai privati la gestione di importanti settori. Ma è forse ancora inimmaginabile il caos che potrebbe creare questo provvedimento. Già perché sono 23 le deleghe richiedibili dalle regioni, ma come sul menù di un ristorante, possono scegliere “alla carta”. Non tutte, solo quelle che preferiscono.

Così, per esempio avremo regioni con l’istruzione regionale, con programmi regionali e concorsi per i docenti regionali, ma avremo anche regioni che rimarranno legate al Ministero di viale Trastevere. Oggi molti docenti provengono dal Sud ma sono costretti a emigrare al Nord per poi riavvicinarsi nel corso degli anni. Dopo sarà ancora possibile? Forse no perché saranno vincitori di concorsi regionale e non nazionali.

Dicono che dovranno essere garantiti livelli minimi di efficienza, ma i minimi di qualcuno corrisponderanno ai massimi di altri.

Non c’è nessuna volontà di realizzare un Risorgimento al contrario né esistono strane manovre di segreti salotti internazionali. In questo caso non c’è bisogno dell’ingerenza yankee, basta la semplice italica idiozia, uno scambio di figurine tra la Lega e Fratelli d’Italia.

Il nostro NO è chiaro e deciso, purtroppo mentre la riforma sul premierato è una modifica costituzionale e deve seguire un preciso iter e il referendum sarebbe confermativo, l’autonomia differenziata sarebbe legge ordinaria e un eventuale referendum sarebbe abrogativo quindi per essere valido deve vedere la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto e con le affluenza di oggi basterebbe un piccolo boicottaggio dei fautori del provvedimento per non perdere il referendum rendendolo invalido.

In ogni caso noi dovremo fare la nostra parte».